Головне за ніч та ранок суботи, 1 серпня: ракетна атака на Київ, понад 240 боєзіткнень, удар по багатоповерхівці в центрі Одеси

Нічні повітряні атаки , 243 бойових зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли.

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Близько 1:30 росіяни розпочали чергову комбіновану ракетну атаку на Київ. За інформацією моніторингових каналів, застосовували балістичні ракети та "Циркони"з Брянська, Курська та Воронежа.

Очевидці повідомляли про масштабні пожежі і проблеми зі світлом у деяких районах столиці.

Станом на ранок 1 серпня, унаслідок російської атаки у Києві загинули 9 людей.

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За інформацією КМВА, станом на 9:10 кількість постраждалих внаслідок нічної атаки зросла до 30 осіб, серед них четверо дітей. У стаціонарах лікарень перебувають 17 поранених. Іншим медики надали допомогу амбулаторно або на місці.

За повідомленням Повітряних Сил, ракети на Київ летіли з Чернігівщини та Полтавщини.

Більше інформації – в новині.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга прокоментував масовану нічну атаку Росії на Київ, наголосивши на необхідності якнайшвидшого посилення української протиповітряної оборони.

За словами очільника МЗС, ніч для столиці стала "пекельною". Він зазначив, що це вже другий подібний масований обстріл лише за останні два дні.

Україна терміново потребує додаткових систем протиповітряної та протиракетної оборони,а також ракет-перехоплювачів. Швидкість ухвалення рішень міжнародними партнерами має вирішальне значення.

Сибіга наголосив, що саме боротьба за захист українського неба визначатиме подальший перебіг війни.

Російські війська атакували Одесу безпілотниками. Відомо про влучання ворого БпЛА у багатоповерховий житловий будинок в центрі міста.

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За інформацією МВА, через удар постраждав 18-річний хлопець. Згодом очільник ОВА додав, що є другий поранений - 28-річний чоловік. Обидвох постраждалих госпіталізували.

Тим часом Генеральнийштаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 243 боєзіткнення.

Ворог продовжуєтиснути на Костянтинівському (26 ворожих атак) та Покровському (37) напрямках.

Детальніше прооперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1470 солдатів. Сили оборони України з початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 1 447 620 окупантів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Сили оборони уразили склад морських безекіпажних катерів, залізничні мости, підрозділ радіоелектронноїрозвідки Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.

Зокрема уражено залізничний міст "Сиваш" у районі Чонгара, який з'єднує тимчасово окуповані території Херсонської області з АР Крим, та залізничний міст у районі Владиславівки (АР Крим).

Докладніше – в новині.

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Вранці 1 серпня російські війська здійснили атаку безпілотниками по Полтавському району. Ворожі БпЛА влучили в об'єкт критичної інфраструктури, а також повторно атакували логістичний термінал, повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Станом на ранокінформації про загиблих або постраждалих до екстрених служб не надходило.

У ніч на 1 серпня (з 18:00 31 липня) РФ здійснила чергову масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні безпілотники. Сили ППО знищили 156 із 220 ворожих цілей.

Загалом радіотехнічні війська зафіксували 220 засобів повітряного нападу, серед яких:

4 протикорабельні ракети «Циркон/Онікс»;

27 балістичних ракет «Іскандер-М/С-400»;

2 протирадіолокаційні ракети Х-31;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

185 ударних безпілотників типу Shahed, «Гербера», «Італмас», баражуючих боєприпасів «Бандероль» та дронів-імітаторів «Пародія».

Основним напрямком атаки стала Київщина, також під ударом опинилися Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Полтавщина.

Станом на 09:30 сили ППО збили або подавили 156 повітряних цілей, зокрема:

1 балістичну ракету «Іскандер-М/С-400»;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

154 ворожі безпілотники різних типів.

Зафіксовано влучання 4 протикорабельних і 26 балістичних ракет, а також 23 ударних БпЛА на 21 локації. Уламки збитих цілей впали ще на двох локаціях.

Крім того, три ракети не досягли своїх цілей.

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