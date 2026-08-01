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Сибіга після масованої атаки на Київ закликав партнерів терміново посилити ППО України

Росія посилює повітряний терор проти цивільних.

Сибіга після масованої атаки на Київ закликав партнерів терміново посилити ППО України
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Очільник МЗС України Андрій Сибіга прокоментував масовану нічну атаку Росії на Київ, наголосивши на необхідності якнайшвидшого посилення української протиповітряної оборони.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

За словами очільника МЗС, ніч для столиці стала "пекельною". Внаслідок масованого удару із застосуванням близько трьох десятків балістичних ракет, за попередніми даними, щонайменше дев'ять людей загинули, ще 23 дістали поранення.

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Він зазначив, що це вже другий подібний масований обстріл лише за останні два дні.

"Не досягаючи своїх цілей на полі бою, Росія посилює повітряний терор проти цивільних",–наголосив Андрій Сибіга.

Україна терміново потребує додаткових систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також ракет-перехоплювачів.

Він також зазначив, що швидкість ухвалення рішень міжнародними партнерами має вирішальне значення.

"Кожне рішення, яке посилює захист українського неба, рятує людські життя, тоді як кожне зволікання призводить до смертей і воєнних злочинів",– додає очільник МЗС.

Сибіга наголосив, що саме боротьба за захист українського неба визначатиме подальший перебіг війни.

Обстріли РФ 1 серпня

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