За добу російські війська вбили одного жителя Донеччини та поранили ще сімох (доповнено)

З початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинули 4244 мирні жителі, ще 10004 людини отримали поранення.

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Минулої доби, 31 липня, унаслідок атак РФ на Донеччині загинула одна цивільна людина, ще семеро жителів отримали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Краматорську внаслідок російського обстрілу загинула одна людина, ще шестеро зазнали поранень.

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Крім того, ще одну людину поранили у Семенівці.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ, без урахування жертв у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі, на Донеччині загинули 4244 мирні жителі, ще 10004 людини отримали поранення.

Фото: Вадим Філашкін

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 884 людини, у тому числі 43 дитини.

Покровський район. У Святогорівці Добропільської громади пошкоджено будинки.

Краматорський район. У Слов'янську поранено людину; у Мирному пошкоджено склад. У Краматорську 1 людина загинула і 6 поранені, пошкоджено 18 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі, крамницю, банк, пошту, гаражі та автівку; у Семенівці пошкоджено 10 приватних будинків; у Дмитрівці пошкоджено авто. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку.