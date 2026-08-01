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За добу російські війська вбили одного жителя Донеччини та поранили ще сімох (доповнено)

З початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинули 4244 мирні жителі, ще 10004 людини отримали поранення.

За добу російські війська вбили одного жителя Донеччини та поранили ще сімох (доповнено)
Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Фото: Донецька ОВА

Минулої доби, 31 липня, унаслідок атак РФ на Донеччині загинула одна цивільна людина, ще семеро жителів отримали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Краматорську внаслідок російського обстрілу загинула одна людина, ще шестеро зазнали поранень.

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Крім того, ще одну людину поранили у Семенівці.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ, без урахування жертв у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі, на Донеччині загинули 4244 мирні жителі, ще 10004 людини отримали поранення.

Фото: Вадим Філашкін

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 884 людини, у тому числі 43 дитини.

Покровський район. У Святогорівці Добропільської громади пошкоджено будинки.

Краматорський район. У Слов'янську поранено людину; у Мирному пошкоджено склад. У Краматорську 1 людина загинула і 6 поранені, пошкоджено 18 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі, крамницю, банк, пошту, гаражі та автівку; у Семенівці пошкоджено 10 приватних будинків; у Дмитрівці пошкоджено авто. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку.

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