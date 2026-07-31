Бойові дії на Донеччині, 207 бойових зіткнень, ворожі обстріли, спроба замаху на командира "Хартії". Яким запам’ятається 1619-й день повномасштабної війни.

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31 липня росіяни вдарили по сортувальному терміналу «Нової пошти» у Полтаві. Внаслідок атаки його зруйновано.

Про це повідомили на сторінці Нової пошти в Telegram.

Відомо, що на момент удару співробітники перебували в укриттях, загиблих і постраждалих немає.

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"Триває ліквідація наслідків. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 31 липня на фронті від початку доби відбулося 207 бойових зіткнень.

Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 31 липня – в новині.

31 липня на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія. Внаслідок інциденту пролунав вибух, після якого почалася детонація, повідомили у Силах спеціальних операцій ЗСУ. Там зазначили, що обставини та причини події наразі встановлюють.

Інформацію про можливих постраждалих і загиблих уточнюють.

За словами голови ОВА Сергія Тюріна, поліція повідомила місцевих жителів прилеглих будинків про необхідність перебувати в укриттях. Наразі є інформація про пошкодження житлового фонду. Створено комісію з ліквідації наслідків.

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом детонації боєприпасів на території військового полігону у Хмельницькому, внаслідок якої постраждали четверо військовослужбовців.

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Російські війська атакували Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок удару виникла пожежа у торговельному комплексі.

За оновленою інформацією очільника ОВА, унаслідок атаки поранення отримали восьмеро людей

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на командира "Хартії" Ігоря Оболєнського була здійснена спроба замаху.

За словами глави держави, він провів розмову з командиром "Хартії" та зазначив, що нападника і його спільника вже затримали.

"Була сьогодні спроба замаху на Ігоря. Нападник і його спільник затримані. Ведуться необхідні процесуальні дії. Була доповідь Олександра Поклада щодо цього. На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов’язково відповімо", – заявив Президент.

За матеріалами справи, фігурантом виявився 69-річний мешканець Харкова. Спецслужби РФ завербували його "під чужим прапором", видаючи себе за співробітників СБУ.

Подільський районний суд Києва обрав запобіжний захід 31-річному киянину, якого підозрюють в умисному вбивстві лікарки під час проходження ВЛК.

За клопотанням прокурорів чоловіка відправили під варту на 60 діб без права внесення застави.

Напад стався у приміщенні Подільського районного ТЦК та СП. Підозрюваний завдав 55-річній лікарці-хірургу близько 17 ножових поранень у груди, шию та руки. Від отриманих травм жінка померла на місці.

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Чоловіку інкримінують умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

У Києві відбулась протестна хода на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова, повідомляє Суспільне.

Люди вийшли із закликом до президента продовжити діалог із Федоровим і дати йому рік на проведення реформ в оборонній сфері.

Хода розпочалась з хвилини мовчання та виконання гімну. На вулиці вийшли тисячі людей.

Учасники пройшли від пам'ятника Шевченку до площі Івана Франка.

У польському місті Ґдиня невідомий двічі вдарив громадянку України дерев’яною палицею по голові, після чого втік.

Інцидент стався вчора, 30 липня, близько 15:30. На місці події слідчі провели огляд і вилучили докази. Потерпілу забрали до лікарні, де їй надали медичну допомогу. Після обстеження жінку відпустили додому, загрози життю немає.

За словами правоохоронців, наразі немає підстав вважати, що злочин стався на ґрунті національної ненависті.

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