Україна та Молдова домовилися про тимчасове скорочення скиду води з Дністровського водосховища

Протягом липня Україна підтримувала скид води з Дністровського водосховища на рівні не менше 100 кубометрів за секунду.

Україна та Молдова домовилися тимчасово підтримувати скид води з Дністровського комплексного гідровузла на рівні 85 кубометрів за секунду через обміління Дністра.

Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля.

Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання Комісії зі сталого використання та охорони басейну річки Дністер.

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Такий режим діятиме протягом двох тижнів за умови, що приплив води до Дністровського водосховища становитиме від 50 до 90 кубометрів за секунду. Якщо він буде нижчим за 50 кубометрів або гідрологічна ситуація погіршиться, комісія проведе нове засідання для перегляду режиму роботи.

За даними Українського гідрометцентру, липень 2026 року став одним із найпосушливіших за останні роки. Водність більшості річок української частини басейну Дністра становила лише 10–40% від норми, а приплив до Дністровського водосховища – близько 21% від середньобагаторічного показника.

8 липня зафіксували найнижчий добовий приплив за весь період експлуатації водосховища, а прогноз на серпень не передбачає суттєвого покращення.

У міністерстві зазначили, що протягом липня Україна підтримувала скид води на рівні не менше 100 кубометрів за секунду. Це дозволило Молдові накопичити воду в Дубосарському водосховищі та забезпечити стабільне водопостачання Кишинева. Водночас подальше збереження такого режиму створювало ризики для українських водозаборів і водокористувачів.

Наразі, за інформацією Держводагентства, у басейні Дністра вже 92 водокористувачам обмежили спеціальне водокористування.

"Ми маємо забезпечити баланс між виконанням міжнародних зобов'язань та захистом інтересів українських громад і водокористувачів, адже від рівня води у Дністрі залежить водопостачання українських населених пунктів, підприємств та робота водозаборів", – зазначила заступниця міністра економіки та довкілля Ірина Овчаренко.

За її словами, рішення щодо режиму роботи Дністровського водосховища ухвалюють на основі фактичних гідрологічних даних, наукових прогнозів та у координації з молдовською стороною.

17 липня відбулося попереднє позачергове засідання Комісії зі сталого використання та охорони басейну річки Дністер, під час якого сторони розглянули критичне зниження водності Дністра та домовилися тимчасово підтримувати компенсуючий скид води на рівні 100 куб. м/с.