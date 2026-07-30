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Рада Європейського Союзу затвердила зміни до механізму підтримки України Ukraine Facility та оновленого «Плану України» (Ukraine Plan). Він визначає перелік реформ, необхідних для отримання європейського фінансування.

Про це повідомила «Європейська правда» з посиланням на Раду ЄС.

«План України» є дорожньою картою реформ, які держава має реалізувати для доступу до коштів у межах Ukraine Facility. Оновлення документа передбачає залучення додаткового фінансування обсягом 8,3 млрд євро на 2026 рік.

Кошти мають надійти через механізм Ukraine Support Loan – кредитну програму підтримки України. Європейський парламент і Рада ЄС домовились про її створення у лютому 2026 року.

Згідно з пропозицією Європейської комісії, оновлений «План України» містить додаткові зобов’язання щодо реформ, зокрема у сферах верховенства права та протидії корупції.