Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
ГоловнаЕкономікаДержава

Рада ЄС схвалила оновлений план реформ для України, аби залучити додаткових 8,3 млрд євро

Кошти мають надійти через механізм Ukraine Support Loan.

Рада ЄС схвалила оновлений план реформ для України, аби залучити додаткових 8,3 млрд євро
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Рада Європейського Союзу затвердила зміни до механізму підтримки України Ukraine Facility та оновленого «Плану України» (Ukraine Plan). Він визначає перелік реформ, необхідних для отримання європейського фінансування.

Про це повідомила «Європейська правда» з посиланням на Раду ЄС.

«План України» є дорожньою картою реформ, які держава має реалізувати для доступу до коштів у межах Ukraine Facility. Оновлення документа передбачає залучення додаткового фінансування обсягом 8,3 млрд євро на 2026 рік.

Кошти мають надійти через механізм Ukraine Support Loan –  кредитну програму підтримки України. Європейський парламент і Рада ЄС домовились про її створення у лютому 2026 року.

Згідно з пропозицією Європейської комісії, оновлений «План України» містить додаткові зобов’язання щодо реформ, зокрема у сферах верховенства права та протидії корупції.

  • Механізм Ukraine Facility запрацював 1 березня 2024 року. Він передбачає понад 50 млрд євро стабільного фінансування для України у вигляді грантів і кредитів на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації країни у 2024-2027 роках.
  • Попередньо оновлений «План України» погодили посли країн ЄС минулого тижня. Кабінет Міністрів України затвердив узгоджені з Єврокомісією зміни до документа 11 червня.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies