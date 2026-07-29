Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, під час якої сторони обговорили посилення протиповітряної оборони України, дипломатичні зусилля щодо тиску на Росію та підготовку до опалювального сезону.
Про це Президент розповів у соцмережах.
Глава держави поінформував норвезького прем’єра про результати візиту до Вашингтона, наголосивши на дипломатичному прогресі.
За словами Зеленського, пріоритетом залишається посилення захисту від балістичних ракет, зокрема забезпечення ракетами до систем Patriot і розвиток спільного виробництва озброєння.
Окремо сторони обговорили можливості посилення тиску на Росію та ризики, пов’язані з майбутнім зимовим періодом. Зеленський подякував Норвегії за готовність підтримати енергетичну стійкість України та допомогти у підготовці до зими.
- Під час зустрічі у Любліні президент Зеленський обговорив із главою польського уряду історичний діалог між державами, оборонну співпрацю і безпекові виклики для українців.