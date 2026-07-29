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Президент Зеленський обговорив із прем’єром Норвегії ППО, санкції та підготовку до зими

Пріоритетом для України залишається посилення захисту від балістичних ракет.

Президент Зеленський обговорив із прем’єром Норвегії ППО, санкції та підготовку до зими
Президент України Володимир Зеленський і премʼєр Норвегії Йонас Гар Стере
Фото: Сайт президента

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, під час якої сторони обговорили посилення протиповітряної оборони України, дипломатичні зусилля щодо тиску на Росію та підготовку до опалювального сезону.

Про це Президент розповів у соцмережах.

Глава держави поінформував норвезького прем’єра про результати візиту до Вашингтона, наголосивши на дипломатичному прогресі. 

За словами Зеленського, пріоритетом залишається посилення захисту від балістичних ракет, зокрема забезпечення ракетами до систем Patriot і розвиток спільного виробництва озброєння.

Окремо сторони обговорили можливості посилення тиску на Росію та ризики, пов’язані з майбутнім зимовим періодом. Зеленський подякував Норвегії за готовність підтримати енергетичну стійкість України та допомогти у підготовці до зими.

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