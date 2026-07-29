Пріоритетом для України залишається посилення захисту від балістичних ракет.

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Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, під час якої сторони обговорили посилення протиповітряної оборони України, дипломатичні зусилля щодо тиску на Росію та підготовку до опалювального сезону.

Про це Президент розповів у соцмережах.

Глава держави поінформував норвезького прем’єра про результати візиту до Вашингтона, наголосивши на дипломатичному прогресі.

За словами Зеленського, пріоритетом залишається посилення захисту від балістичних ракет, зокрема забезпечення ракетами до систем Patriot і розвиток спільного виробництва озброєння.

Окремо сторони обговорили можливості посилення тиску на Росію та ризики, пов’язані з майбутнім зимовим періодом. Зеленський подякував Норвегії за готовність підтримати енергетичну стійкість України та допомогти у підготовці до зими.