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У Польщі в поїзді двоє чоловіків чіплялися до неповнолітнього українця

За хлопця заступився залізничник і пасажири.

У Польщі в поїзді двоє чоловіків чіплялися до неповнолітнього українця
польська залізниця
Фото: PKP Polskie Linie Kolejowe SA

У поїзді Мазовецької залізниці сполученням Варшава — Тлущ двоє молодих чоловіків влаштували бійку і ображали 16-річного громадянина України. 

Нападники використовували лайку і погрожували неповнолітньому побиттям, передає RMF24.

Під час руху поїзда у ситуацію втрутився залізничник, який зупинив рух. Один із нападників штовхнув залізничника, проте йому на допомогу прийшли пасажири потяга і виштовхали обох агресивних чоловіків із вагона на перон.

Правоохоронці, які прибули на місце, з'ясували, що ніхто з учасників конфлікту не зазнав травм. 

Поліція виписала обом порушникам штрафи у розмірі 500 злотих кожному за порушення громадського порядку.

  • Того ж дня стало відомо, що окружний суд у Вроцлаві застосував запобіжний захід у вигляді трьох місяців тримання під вартою для двох осіб, яких підозрюють у побитті молодої української пари.
  • Також у Польщі розслідують справу за участі керівника фірми, який ображав і погрожував робітникам із України.
  • Нещодавно рада міста Сопот ухвалила резолюцію, в якій закликала президента, уряд і парламент Польщі протидіяти зростанню антиукраїнських настроїв. Автори документа заявляють про радикалізацію суспільних настроїв, поширення дезінформації та мови ненависті щодо українців і наголошують, що це загрожує польсько-українським відносинам.
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