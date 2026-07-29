У Польщі в поїзді двоє чоловіків чіплялися до неповнолітнього українця

У поїзді Мазовецької залізниці сполученням Варшава — Тлущ двоє молодих чоловіків влаштували бійку і ображали 16-річного громадянина України.
Нападники використовували лайку і погрожували неповнолітньому побиттям, передає RMF24.
Під час руху поїзда у ситуацію втрутився залізничник, який зупинив рух. Один із нападників штовхнув залізничника, проте йому на допомогу прийшли пасажири потяга і виштовхали обох агресивних чоловіків із вагона на перон.
Правоохоронці, які прибули на місце, з'ясували, що ніхто з учасників конфлікту не зазнав травм.
Поліція виписала обом порушникам штрафи у розмірі 500 злотих кожному за порушення громадського порядку.
- Того ж дня стало відомо, що окружний суд у Вроцлаві застосував запобіжний захід у вигляді трьох місяців тримання під вартою для двох осіб, яких підозрюють у побитті молодої української пари.
- Також у Польщі розслідують справу за участі керівника фірми, який ображав і погрожував робітникам із України.
- Нещодавно рада міста Сопот ухвалила резолюцію, в якій закликала президента, уряд і парламент Польщі протидіяти зростанню антиукраїнських настроїв. Автори документа заявляють про радикалізацію суспільних настроїв, поширення дезінформації та мови ненависті щодо українців і наголошують, що це загрожує польсько-українським відносинам.