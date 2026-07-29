У Польщі в поїзді двоє чоловіків чіплялися до неповнолітнього українця

У поїзді Мазовецької залізниці сполученням Варшава — Тлущ двоє молодих чоловіків влаштували бійку і ображали 16-річного громадянина України.

Нападники використовували лайку і погрожували неповнолітньому побиттям, передає RMF24.

Під час руху поїзда у ситуацію втрутився залізничник, який зупинив рух. Один із нападників штовхнув залізничника, проте йому на допомогу прийшли пасажири потяга і виштовхали обох агресивних чоловіків із вагона на перон.

Правоохоронці, які прибули на місце, з'ясували, що ніхто з учасників конфлікту не зазнав травм.

Поліція виписала обом порушникам штрафи у розмірі 500 злотих кожному за порушення громадського порядку.