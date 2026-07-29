Єменський рух "Ансар Аллах", більш відомий як хусити, розглядає можливість запровадження плати за прохід суден через Баб-ель-Мандебську протоку, яка з'єднує Червоне море з Індійським океаном.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

За інформацією агентства, у липні представники хуситів під час візиту до Ірану обговорили цю ініціативу. За словами одного з арабських чиновників, Тегеран направив до Ємену своїх радників, які мають допомогти створити структуру для стягнення платежів із суден, що проходитимуть через стратегічно важливу морську протоку.

Реклама

Як зазначає Reuters, у разі реалізації такого плану під загрозою може опинитися один із ключових маршрутів транспортування нафти. Після початку війни між Іраном та Ізраїлем Саудівська Аравія активніше використовує Баб-ель-Мандебську протоку як альтернативу Ормузькій.

Прохід через Баб-ель-Мандеб до азійських портів займає приблизно 16 днів, тоді як маршрут через Суецький канал в обхід Африки триває близько 50 днів.

За словами джерел Reuters, хусити прагнуть зробити стягнення зборів із міжнародного судноплавства звичною практикою, а також посилити тиск на Сполучені Штати.

"Хусити намагатимуться встановити контроль над Червоним морем, і якщо їм це вдасться, вони спробують стягувати плату із суден", – заявила агентству кандидатка на посаду міністра закордонних справ міжнародно визнаного уряду Ємену Афра аль-Зуба.

Водночас, за даними Reuters, китайські судна можуть звільнити від сплати таких зборів, оскільки хусити підтримують відповідну домовленість.