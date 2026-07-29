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Сенат США затвердив Джея Клейтона на посаді директора Національної розвідки

Демократи виступили проти Клейтона, бо на слуханнях щодо його призначення він відмовився прямо визнати перемогу Джо Байдена на виборах 2020 року.

Сенат США затвердив Джея Клейтона на посаді директора Національної розвідки
Джей Клейтон
Фото: EPA/UPG

Сенат США у вівторок затвердив Джея Клейтона на посаді директора Національної розвідки, повідомляє DW.

Сенат підтримав кандидатуру Клейтона 51 голосом проти 47: республіканці підтримали призначення, а демократи виступили проти.

Після голосування президент Дональд Трамп похвалив Клейтона. “Джей видатний у всіх відношеннях і чудово виконає свою роботу на посаді директора!”, – написав він у Truth Social.

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Клейтон тепер очолить 18 розвідувальних служб, включно з Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ), Агентством національної безпеки (АНБ) та Федеральним бюро розслідувань (ФБР), які переживають кадрову нестабільність та скорочення штату.

Він – колишній голова Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) та прокурор Південного округа Нью-Йорка.

Демократи виступили проти Клейтона, бо на слуханнях щодо його призначення він відмовився прямо визнати перемогу Джо Байдена на виборах 2020 року, сказавши лише, що результати “затверджено”.

Видання зазначає, що Трамп тим часом почав повторювати свої неправдиві заяви про вибори 2020 року, які він програв. 

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