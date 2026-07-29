Драпатий розкрив своє бачення перемоги України над Росією у розмові з командувачем сил НАТО в Європі

Це була перша телефонна розмова Михайла Драпатого та Алексуса Гринкевича.

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Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий провів першу телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем Збройних сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем. Про результат перемовин розповіли у Telegram Генштабу ЗСУ.

Драпатий під час розмови представив своє бачення перемоги України та умов, необхідних для цього.

Головнокомандувач наголосив, що на нинішньому етапі війни Україна повинна:

посилити операції в різних доменах,

не допустити інфільтрації російських військ у смугах оборони,

масштабувати дальнє і середнє вогневе ураження противника.

Окремо головком відзначив важливість подальшого розвитку армійських корпусів та розширення їхньої автономії.

«Працюємо над тим, щоб підвищити рівень летальності ворожих втрат та знизити економічні спроможності Москви. Застосовуємо для цього асиметричні підходи та українські технології», – пояснив генералу Гринкевичу Драпатий.

Головнокомандувач ЗСУ висловив вдячність президенту США Дональду Трампу, міністру оборони Піту Гегсету та США загалом за військову допомогу в межах програми PURL. За цією програмою європейські країни закуповують для України необхідне озброєння, зокрема ракети-перехоплювачі для систем Patriot.