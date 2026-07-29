​У Києві в 2024-2025 роках побудовано укриття для 9 закладів освіти, планується - 44, - КМДА

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку на 2024-2026 роки планується побудувати 44 споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття. У 2024-2025 роках побудовано ЗСЦЗ для 9 закладів освіти (2 заклади дошкільної освіти 7 закладів загальної середньої освіти).

Про це повідомляє Департамент освіти і науки Київської міської держадміністрації, передає Lb.ua.

Будівництво інших об’єктів триває. Замовники будівництва – районні в місті Києві державні адміністрації.

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"Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту», захисні споруди закладів загальної середньої освіти під час здійснення освітнього процесу за очною формою здобуття освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу. Після закінчення освітнього процесу за очною формою балансоутримувачі мають забезпечити безперешкодний доступ до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Законом України «Про дошкільну освіту», який набув чинності 01.01.2025 року, визначено, що «захисні споруди цивільного захисту, зокрема найпростіші укриття, сховища тощо, що перебувають на балансі та або території закладів дошкільної освіти, використовуються для захисту виключно учасників освітнього процесу", - йдеться в повідомленні.

Роботи з будівництва укриттів тривають в Оболонському районі, Подільському, Шевченківському, Солом'янському, Святошинському, Голосіївському, Печерському, Дарницькому, Дніпнровському і Деснянському.

В інформації, яку LB.ua надали районні управління освіти Києва, зазначено, що офіційно введені в експлуатацію лише три укриття з дев'яти, будівництво яких завершили. Згідно з законодавством, використання об’єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, карають штрафом.

Для об’єктів класу СС2 (ПРУ належать до нього) це 370 прожиткових мінімумів, тобто 1,2 мільйона гривень. Але планові перевірки зараз заборонені, тому проблеми в районних управлінь освіти можуть виникнути, лише якщо правоохоронні органи або фізична особа звернуться із запитом про перевірку.

Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Підземні школи по-київськи: Чому масштабне будівництво протирадіаційних укриттів не покращує ситуацію в столиці".

Як повідомлялося, від початку повномасштабної війни ремонти та облаштування здійснили в майже 3 000 укриттів. За 2022-2025 роки на ці роботи міська влада виділила близько 7 млрд грн.