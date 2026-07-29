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Bloomberg: Росія хоче озброїти зернові судна в Азовському морі кулеметами

Таким чином окупанти хочуть протидіяти атакам українських дронів.

Bloomberg: Росія хоче озброїти зернові судна в Азовському морі кулеметами
Ілюстративне фото
Фото: Володимир Зеленський

Російські чиновники пропонують озброїти зернові судна кулеметами та мобільними ракетними установками, щоб протидіяти атакам українських безпілотників.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела, обізнані з цим питанням.

За їх даними, військові та транспортні органи країни ведуть переговори з зернотрейдерами та судновласниками щодо захисту вантажів, що прямують через Азовське море. Москва рекомендує тимчасово обладнати суховантажі всім необхідним: від броні та мішків з піском до сітки для захисту від безпілотників та позицій для встановлення важких кулеметів. 

Згідно з рекомендаціями, з якими ознайомилося Bloomberg, солдати, озброєні автоматами Калашникова, супроводжуватимуть судна протягом першої частини їхнього рейсу.

За даними видання, планується, що військові групи підніматимуться на борт суден у портах Азовського моря, встановлюючи важкі кулемети на заздалегідь підготовлені установки для першої частини рейсу. Згідно з документами, кожна гармата має бути оснащена тепловізійним або нічним прицілом. Солдати залишатимуть судна після проходження Керченської протоки, забравши з собою зброю та боєприпаси.

Пропозиція також передбачає, що суховантажі плаватимуть конвоями між Азовським і Чорним морями під ескортом військових патрульних катерів. Торговці та судновласники оплатять модифікацію суден та військовий захист.

  • Останнім часом у районі Чорного та Азовського морів спостерігається зменшення активності росавіації. Однією з причин цього можуть бути проблеми з енергопостачанням та логістикою у тимчасово окупованому Криму.
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