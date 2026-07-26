ВМС: Росія зменшила активність авіації над Чорним і Азовським морями

Однією з причин можуть бути проблеми з енергопостачанням та логістикою.

Останнім часом у районі Чорного та Азовського морів спостерігається зменшення активності росавіації. Однією з причин цього можуть бути проблеми з енергопостачанням та логістикою у тимчасово окупованому Криму.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, пише "РБК-Україна".

За його словами, така тенденція спостерігається вже не перший день, однак наразі зарано говорити, чи збережеться вона надалі.

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"Спостерігаємо цю тенденцію не перший день. Чи збережеться вона – поки говорити складно, але сам факт наявний. І навіть попри те, що росіяни протягом останнього періоду частіше застосовують авіацію для завдання ударів, це все одно важливо", – зазначив Плетенчук.

Речник ВМС додав, що одним із чинників зниження активності авіації стали блекаути та ускладнення постачання ресурсів до тимчасово окупованого Криму.

Крім того, за словами Плетенчука, російські військові кораблі продовжують залишатися у пунктах базування.

"Кораблі російські залишаються у пунктах базування, виходів у море не фіксується", – наголосив він.