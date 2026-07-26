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На Львівщині стався землетрус магнітудою 2,8 бала

Підземні поштовхи належать до категорії ледве відчутних.

На Львівщині стався землетрус магнітудою 2,8 бала
Фото: скріншот із сайту УГМЦ

Вранці 26 липня на території Пустомитівської міської громади Львівської області зареєстрували землетрус магнітудою 2,8 за шкалою Ріхтера. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного центру спеціального контролю.

За даними установи, землетрус стався о 05:24. Його епіцентр розташовувався на території Пустомитівської громади, неподалік села Малинівка. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 4 кілометри.

У Головному центрі спеціального контролю зазначили, що згідно з класифікацією цей землетрус є ледве відчутним і зазвичай не становить загрози для населення чи інфраструктури.

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