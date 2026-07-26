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РФ атакувала Україну 7 балістичними ракетами, КАР Х-59 та 136 ударними БпЛА

Сили ППО знешкодили 5 балістичних та одну авіаційну ракету та 104 ворожі БпЛА.

РФ атакувала Україну 7 балістичними ракетами, КАР Х-59 та 136 ударними БпЛА
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

Сили ППО ЗСУ знищили 5 із 7 балістиних ракет, одну авіаракету Х-59 та 104 із 136 ударних БпЛА, які РФ запустила уночі по Україні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 26 липня (з 18:00 25 липня) противник атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря, 7 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, райони пуску – Брянська, Курська, Воронезька обл., рф., та 136 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ - Донецьк, Гвардійське, ТОТ АР Крим", – ідеться у повідомленні.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 та 104 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

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