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У Слов'янську через російський удар загинули двоє працівників «Донецькоблгазу»

Чоловіки допомагали гасити пожежу після атаки, коли пролунав вибух.

У Слов'янську через російський удар загинули двоє працівників «Донецькоблгазу»
Чоловіки допомогали гасити пожежу після обстрілу
Фото: Донецькоблгаз

У Слов'янську внаслідок ворожої атаки загинули двоє працівників АТ «Донецькоблгаз». Про це повідомили в компанії.

Жертвами стали 57-річний слюсар групи дисципліни Іван Коссе та 28-річний водій аварійно-диспетчерської служби Борис Моргунов.

За попередньою інформацією, після одного з російських ударів чоловіки разом із місцевими жителями допомагали ліквідовувати наслідки обстрілу та гасити пожежу. У цей момент окупанти завдали повторного удару. Обидва працівники загинули.

У «Донецькоблгазі» висловили співчуття рідним і близьким загиблих.

«Російська війна забирає найкращих», – написали в компанії.

  • 24 липня Росія тероризувала Слов’янськ. На місто окупанти скинули одразу 2 авіабомби. Загинули 5 людей, ще 16 – отримали поранення. Унаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, підприємство та приміщення почесного консульства Латвії. 
  • Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін звернувся до місцевих жителів з закликом обов’язково евакуюватись. Адже населений пункт перебуває під щоденними обстрілами ворога.
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