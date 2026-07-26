У Слов'янську внаслідок ворожої атаки загинули двоє працівників АТ «Донецькоблгаз». Про це повідомили в компанії.
Жертвами стали 57-річний слюсар групи дисципліни Іван Коссе та 28-річний водій аварійно-диспетчерської служби Борис Моргунов.
За попередньою інформацією, після одного з російських ударів чоловіки разом із місцевими жителями допомагали ліквідовувати наслідки обстрілу та гасити пожежу. У цей момент окупанти завдали повторного удару. Обидва працівники загинули.
У «Донецькоблгазі» висловили співчуття рідним і близьким загиблих.
«Російська війна забирає найкращих», – написали в компанії.
- 24 липня Росія тероризувала Слов’янськ. На місто окупанти скинули одразу 2 авіабомби. Загинули 5 людей, ще 16 – отримали поранення. Унаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, підприємство та приміщення почесного консульства Латвії.
- Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін звернувся до місцевих жителів з закликом обов’язково евакуюватись. Адже населений пункт перебуває під щоденними обстрілами ворога.