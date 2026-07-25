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В Україні розробляють нові обмеження для ухилянтів: стосуватимуться адмінпослуг, водійських прав та рахунків

Наразі документ ще не поданий до Верховної Ради.

В Україні розробляють нові обмеження для ухилянтів: стосуватимуться адмінпослуг, водійських прав та рахунків
Для ухилянтів від мобілізації розробляють обмеження
Фото: Мінцифри

В Україні готують законопроєкти, які передбачають нові обмеження для людей, які ухиляються від мобілізації. Про це розповіла військова омбудсменка Ольга Решетилова в ефірі Радіо Свобода.

Документи поки не подали до Верховної Ради. Як пояснила Решетилова, йдеться не про окремі санкції, а про цілий комплекс заходів. 

Він має допомогти ефективніше розшукувати порушників, а також обмежити їхнє пересування. Складніше буде і отримати доступ до певних державних послуг.

Серед можливих обмежень, наприклад, – заборона користуватися окремими адміністративними послугами, водійськими правами, а також арешт банківських рахунків.

"Цей комплекс заходів повинен бути паралельним з продуманою поступовою демобілізацією військовослужбовців", – додала військова омбудсменка.

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