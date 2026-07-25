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У 17-му армійському корпусі відреагували на скарги бійців 108 бригади ТрО щодо забезпечення і ротацій

Командування пояснює, що проблеми виникають через ворожі засоби РЕБ, бо дрони не можуть доставити на позиції все необхідне.

У 17-му армійському корпусі відреагували на скарги бійців 108 бригади ТрО щодо забезпечення і ротацій
108-ма окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ
Фото: 108-ма окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Командування 17-го армійського корпусу відреагувало на відеозвернення військовослужбовців 108 окремої бригади ТрО і запевнило, що працює над проблемами із забезпеченням та ротацією.

У корпусі пояснили, що логістика у цьому районі вкрай ускладнена через активність російських засобів РЕБ. Через це підрозділи періодично втрачають дрони, які доставляють продовольство на позиції. Прокладання нових маршрутів потребує додаткового часу, тому для доставки продуктів уже залучили додаткові екіпажі БпЛА з суміжних підрозділів. Усі служби забезпечення підтримують постійний зв'язок із бійцями, запевиило командування.

Крім того, фахівці з психологічної підтримки та цивільно-військового співробітництва провели розмови з родинами військових. Рідним пояснили причини невдалих спроб заміни бійців, зокрема, через щільне мінування шляхів під'їзду та постійні атаки ворожих FPV-дронів. 

Командування наголошує, що робить усе можливе для збереження життя та здоров'я особового складу.

  • У зверненні бійці 108-ї окремої бригади тероборони поскаржилися, що вже понад пів року перебувають без ротації на Запорізькому напрямку. Через складну логістику вони стикаються з гострою нестачею продуктів харчування, питної води і медикаментів.
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