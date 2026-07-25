Росія вкотре обстріляла Одещину, вдаривши по житловому сектору

Також під удар потрапила цивільна інфраструктура.

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наслідки одного з російських обстрілів Одещини

25 липня Росія знову атакувала Одещину,уражені житловий сектор і цивільна інфраструктура.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, в Одеському районі пошкоджений приватний житловий будинок та майже десяток прилеглих.

«За попередньою інформацією, постраждав 65-річний чоловік. Медики надають всю необхідну допомогу. Також пошкоджено обʼєкти інфраструктури», - додав Кіпер.