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Росія вкотре обстріляла Одещину, вдаривши по житловому сектору

Також під удар потрапила цивільна інфраструктура.

Росія вкотре обстріляла Одещину, вдаривши по житловому сектору
наслідки одного з російських обстрілів Одещини

25 липня Росія знову атакувала Одещину,уражені  житловий сектор і цивільна інфраструктура. 

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, в Одеському районі пошкоджений приватний житловий будинок та майже десяток прилеглих. 

«За попередньою інформацією, постраждав 65-річний чоловік. Медики надають всю необхідну допомогу. Також пошкоджено обʼєкти інфраструктури», - додав Кіпер.

  • Вночі 24 липня Росія масовано атакувала Одеську область ракетами і дронами. Під прицілом окупантів був житловий сектор і промисловість. Постраждали дитина і жінка.
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