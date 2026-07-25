Росія вкотре обстріляла Одещину, вдаривши по житловому сектору

25 липня Росія знову атакувала Одещину,уражені житловий сектор і цивільна інфраструктура.
Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, в Одеському районі пошкоджений приватний житловий будинок та майже десяток прилеглих.
«За попередньою інформацією, постраждав 65-річний чоловік. Медики надають всю необхідну допомогу. Також пошкоджено обʼєкти інфраструктури», - додав Кіпер.
- Вночі 24 липня Росія масовано атакувала Одеську область ракетами і дронами. Під прицілом окупантів був житловий сектор і промисловість. Постраждали дитина і жінка.