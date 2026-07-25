Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російські окупанти посилюють інформаційний контроль над населенням тимчасово окупованих територій України, розширюючи доступ до пропагандистського телемовлення.

Про це повідомляє рух опору "Жовта стрічка".

За інформацією активістів, російський оператор "рускій мір" запустив нові акції для жителів тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Під приводом безкоштовного підключення супутникового телебачення та обміну обладнання окупаційна влада підштовхує місцевих жителів переходити на офіційні російські телевізійні пакети.

У русі опору зазначають, що таким чином окупанти прагнуть розширити охоплення пропагандистського мовлення та витіснити альтернативні джерела інформації на тимчасово окупованих територіях України.