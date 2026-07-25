Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку РФ по УКраїні та наголосив на важливості посилення ППО.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

За словами глави держави, у Слов'янську внаслідок вечірнього російського обстрілу було пошкоджено понад десять житлових будинків.

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"На жаль, троє людей загинуло", – зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що в Сумах росіяни вдарили "шахедом" по відділенню "Нової пошти", а згодом завдали повторного удару FPV-дроном.

"У Сумах ударом "шахеда" та повторним ударом FPV-дрона по відділенню Нової пошти росіяни також убили трьох людей. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Не могли не знати, що все це – цивільні об’єкти", – наголосив президент.

За його словами, російський дрон влучив у багатоповерховий будинок у Харкові, а в Запоріжжі був знищений звичайний речовий ринок. Також під російськими ударами перебували Херсон і Херсонська область, Полтавська, Чернігівська, Одеська, Миколаївська та Дніпропетровська області.

"Загалом дві ракети та майже 160 дронів застосували росіяни. Станом на зараз відомо про десятьох поранених людей по країні цієї ночі", – повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що посилення протиповітряної оборони залишається головним пріоритетом України.

"ППО зараз – це пріоритет кожної міжнародної зустрічі та кожної державної інституції. Все, про що домовляємось із партнерами, має виконуватися швидше. Всюди, де влада може допомогти з організацією захисту неба, це має бути зроблено. Стійкості України має бути більше. Дякую всім, хто допомагає", – підкреслив він.