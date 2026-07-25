На Харківщині через російські атаки загинула людина, ще 14 поранені

Під ворожими обстрілами перебували Харків та ще 15 населених пунктів області.

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Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та ще 15 населених пунктах Харківської області. Внаслідок ворожих атак загинув один чоловік, ще 14 людей постраждали.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові загинув 67-річний чоловік, ще один 57-річний чоловік отримав поранення. У селі Корбині Івани Богодухівської громади семеро людей зазнали гострої реакції на стрес. Ще двоє чоловіків були поранені поблизу села Писарівка Золочівської громади. У Богодухові двоє чоловіків і жінка також отримали гостру реакцію на стрес, а в Ізюмі постраждала 37-річна жінка.

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Поблизу села Березівка Золочівської громади троє чоловіків дістали поранення внаслідок детонації вибухового пристрою.

За добу окупанти застосували по Харківщині ракету, чотири керовані авіабомби, 54 безпілотники різних типів, серед яких «Герань-2», «Молнія», FPV-дрони та БпЛА невстановленого типу.

У Харкові під ударами опинилися Київський, Шевченківський та Салтівський райони. Пошкоджено багатоквартирний будинок, медичний заклад і автомобілі.

Також у різних районах області руйнувань зазнали житлові будинки, лікарня, магазини, адміністративні будівлі, поштове відділення, автозаправна станція, електромережі, цивільні підприємства, залізнична інфраструктура та транспорт.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 221 людину, з яких 47 були евакуйовані протягом останньої доби.