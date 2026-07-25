На Полтавщині російські дрони атакували дві АЗС та пожежну частину

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У ніч на 25 липня російські війська атакували Полтавський район ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено дві АЗС, будівлю пожежно-рятувального підрозділу та приватні будинки.

Про це повідомили начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич та ДСНС України.

За інформацією ОВА, влучання ворожих БпЛА зафіксовано по двох автозаправних станціях і будівлі пожежної частини. Після обстеження території також виявили уламки безпілотників на подвір'ях приватних домоволодінь.

Реклама

Унаслідок атаки пошкоджено покрівлі житлових будинків, вибито вікна та пошкоджено легковий автомобіль.

У ДСНС повідомили, що після ударів виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували, попри загрозу повторних атак.

До ліквідації наслідків обстрілу залучили 42 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС.

За попередніми даними, постраждалих немає.