Відомо про поранених.

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Наслідки атаки на Запоріжжя

Близько опівночі росіяни атакували Запоріжжя. Є постраждалі.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Через атаку пошкоджене приміщення торговельного центру. На місці влучання виникла пожежа на площі 500 квадратних метрів. Пошкоджені будівлі, горять товари.

На місці працюють екстрені служби

Внаслідок ворожої атаки поранений 63-річний чоловік.

Перед атакою в ОВА повідомляли про загрозу ударних безпілотників.