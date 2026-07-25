Близько опівночі росіяни атакували Запоріжжя. Є постраждалі.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Через атаку пошкоджене приміщення торговельного центру. На місці влучання виникла пожежа на площі 500 квадратних метрів. Пошкоджені будівлі, горять товари.
На місці працюють екстрені служби
Внаслідок ворожої атаки поранений 63-річний чоловік.
Перед атакою в ОВА повідомляли про загрозу ударних безпілотників.
- Російські війська завдали авіаційних ударів по Запоріжжю: травмовані 9 людей, з яких 2 дітей. За кількома адресами частково зруйновані приватні житлові будинки, пошкоджені сусідні будівлі та автомобілі.