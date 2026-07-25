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В Запоріжжі внаслідок ворожої атаки пошкоджено торговельний центр (оновлено)

Відомо про поранених.

В Запоріжжі внаслідок ворожої атаки пошкоджено торговельний центр (оновлено)
Наслідки атаки на Запоріжжя
Фото: Іван Федоров/Telegram

Близько опівночі росіяни атакували Запоріжжя. Є постраждалі.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Через атаку пошкоджене приміщення торговельного центру. На місці влучання виникла пожежа на площі 500 квадратних метрів. Пошкоджені будівлі, горять товари.

На місці працюють екстрені служби

Внаслідок ворожої атаки поранений 63-річний чоловік.

Перед атакою в ОВА повідомляли про загрозу ударних безпілотників.

  • Російські війська завдали авіаційних ударів по Запоріжжю: травмовані 9 людей, з яких 2 дітей. За кількома адресами частково зруйновані приватні житлові будинки, пошкоджені сусідні будівлі та автомобілі. 
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