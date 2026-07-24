Росіяни завдали авіаудару по Запоріжжю (оновлено)

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Російські війська завдали авіаційних ударів по Запоріжжю. Є інформація про руйнування та поранених.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни ударили керованими авіабомбами по Запоріжжю. Є постраждалі, зруйновані та пошкоджені приватні будинки", – ідеться у повідомленні.

Російська керована авіабомба ударила по території цвинтаря в одному з районів Запоріжжя.

Четверо людей постраждали: 24-річний чоловік та 20-річна дівчина отримали допомогу лікарів на місці. Двоє людей – чоловіки 75 та 44 років – госпіталізовані. Стан старшого медики оцінюють, як важкий.