Одна людина вбита і 34 поранені внаслідок російських ударів по Запоріжжю і області

Близько 250 повідомлень про пошкоджене майно надійшло за один день.

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Протягом минулої доби Росія 1001 раз відкривала вогонь по населених пунктах Запорізької області. Загинула одна людина, поранені 34.

Надійшло 250 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель. Про це повідомили в ОВА.

Війська Росії здійснили 14 авіаційних ударів по Запоріжжю, Малокатеринівці, Новомиколаївці, Біленькому, Юрківці, Запасному, Рибальському, Преображенці, Єгорівці, Червоному Яру, Малій Токмачці, Червоній Криниці та Микільському.

740 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Калинівку, Малокатеринівку, Кушугум, Біленьке, Річне, Новояковлівку, Григорівку, Новоолександрівку, Одарівку, Резедівку, Підгірне, Адріанівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве та Добропілля.

«Зафіксовані два обстріли із РСЗВ по Новоданилівці», – йдеться у повідомленні.

245 артилерійських ударів прийшлися по Річному, Веселянці, Григорівці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому, Косівцевому та Добропіллю.