178 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби

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Від початку доби 23 липня на фронті відбулося 178 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет, здійснив 60 авіаційних ударів, скинув 198 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6424 дрони-камікадзе та здійснив 2359 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно–Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони успішно відбили одну атаку противника. Також ворог завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням дев'яти керованих авіабомб та здійснив 50 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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Упродовж доби на Південно–Слобожанському напрямку противник дев'ять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Вовчанська, Хатнього, Юрченкового, Вільчі, Лиману та Стариці.

На Куп’янському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Десять спроб загарбників просунутися зафіксовано на Лиманському напрямку в районах населених пунктів Новоселівка, Ставки, Лиман та Озерне. Дві атаки тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 17 спроб загарбників йти вперед поблизу Пискунівки, Миколаївки, Кривої Луки, Закітного, Рай–Олександрівки та Різниківки; ще два боєзіткнення тривають.

Три ворожі штурми зафіксовано на Краматорському напрямку в районах Привільного, Никифорівки та Маркового.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів поблизу Іллінівки, Костянтинівки, Іванопілля та Миколайпілля.

Усього 21 атаку здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Ганнівка, Шевченко, Никанорівка, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Мирне та Удачне. Два боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 39 окупантів та 9 — поранено; знищено одну одиницю автомобільної, чотири одиниці спеціальної техніки та один пункт управління безпілотних літальних апаратів ворога. Пошкоджено дві артилерійські системи та три одиниці автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 297 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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Три атаки окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районах Олександрограда, Калинівського та Рибного.

Дев'ять атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Косівцеве, Залізничне, Гірке, Воздвижівка, Добропілля, Цвіткове та Староукраїнка.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника в районах Щербаків та Степового.

Штурмових дій противника не зафіксовано на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.