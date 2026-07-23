В Мінвідновлення заявили про роботу над пришвидшенням виконання планів стійкості регіонів і підготовки до зими

У Міністерстві відновлення заявили про пришвидшення виконання комплексних планів стійкості регіонів і підготовки до зими.
Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.
Серед пріоритетів:
- захист енергетичної та іншої критичної інфраструктури,
- збільшення кількості захищених об’єктів та посилення рівня їхнього захисту,
- відновлення пошкоджених об’єктів,
- підготовка резервних потужностей тепло-, водо- та електропостачання.
Калашник зазначив, що темпи виконання робіт мають бути ще вищими через посилення атак Росії на енергетичну інфраструктуру.
"Жодних перенесень термінів чи невиконаних рішень. За кожен напрям роботи — персональна відповідальність. Міністерство забезпечить необхідну підтримку для виконання всіх визначених завдань. Наше спільне завдання — зробити все, щоб Київ, як і всі інші міста та громади, був максимально готовий до зими", - йдеться в повідомленні.
- Раніше, Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Сергієм Корецьким визначили, як будуть оновлені підходи до кадрової політики уряду та які зміни мають відбутись в міністерствах. Як зазначив президент, пріоритетами на цей час є чесна фіксація зробленого в рамках виконання планів стійкості областей і громад та на початок серпня максимальне прискорення виконання.