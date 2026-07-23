В Мінвідновлення заявили про роботу над пришвидшенням виконання планів стійкості регіонів і підготовки до зими

Це пов'язано з посиленням атак Росії на енергетичну інфраструктуру.

У Міністерстві відновлення заявили про пришвидшення виконання комплексних планів стійкості регіонів і підготовки до зими.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Серед пріоритетів:

захист енергетичної та іншої критичної інфраструктури,

збільшення кількості захищених об’єктів та посилення рівня їхнього захисту,

відновлення пошкоджених об’єктів,

підготовка резервних потужностей тепло-, водо- та електропостачання.

Калашник зазначив, що темпи виконання робіт мають бути ще вищими через посилення атак Росії на енергетичну інфраструктуру.

"Жодних перенесень термінів чи невиконаних рішень. За кожен напрям роботи — персональна відповідальність. Міністерство забезпечить необхідну підтримку для виконання всіх визначених завдань. Наше спільне завдання — зробити все, щоб Київ, як і всі інші міста та громади, був максимально готовий до зими", - йдеться в повідомленні.