Зеленський закликав Ірландію та ЄС запровадити санкції проти постачання глинозему з ірландського заводу до Росії

Прем’єр Ірландії Мартін повідомив, що розслідування майже завершено, і його результати передадуть Єврокомісії.

Президент Володимир Зеленський закликав уряд Ірландії вивчити можливість запровадження санкцій проти заводу Aughinish Alumina через підозри у постачанні сировини (оксиду алюмінію) для російського військово-промислового комплексу.

Про це він сказав на спільному брифінгу із прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном.

Президент зазначив, що звертатиметься щодо цього питання до Євросоюзу.

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"Я не знаю щодо вашого внутрішнього ірландського законодавства, то ж наведу приклади як ми робили в Україні. Напевно це не можна порівнювати, але я про те, що може вирішуватися і на рівні ЄС, і внутрішньо в країні, якщо дозволяє законодавство... В Україні закон дозволяє, те чи інше підприємство, де була частка росіян, націоналізувати, щоби кошти йшли не в Росію, на підтримку цієї війни...", - наголосив Зеленський.

Мікхол, своєю чергою, заявив, що Євросоюз ніколи не накладав санкції на експорт оксиду алюмінію, однак зауважив, що розслідування щодо його експорту з Ірландії, зокрема із заводу Aughinish Alumina з російської груп "Русал", майже завершено. Він додав, що Ірландія поділиться його результатами з Єврокомісією.

"Розслідування не знайшло конкретних чи остаточних доказів, що пов'язують глинозем (оксид алюмінію - ред.) з виробником зброї в Росії. Тим не менш, жодна з країн не має остаточних доказів того, що глинозем може не надходити виробникам зброї. Отже зараз ми збираємося поділитися розслідуванням з Європейською комісією", – сказав Мартін.

Премʼєр пояснив, що торгівля оксидом алюмінію є стратегічно важливою і питанням, від якого залежать ланцюги постачань у Європі.

"Ми будемо співпрацювати з Єврокомісією щодо того, як ми вирішимо це питання, тому що ми не хочемо, щоб матеріали потрапляли до Росії... Компанія наполягає на тому, що матеріали не потраплять до виробників зброї", – додав Мікхол.

Контекст

Як повідомляли ЗМІ з посиланням на витік документів та публічні дані, провідний ірландський металургійний завод, який входить до російської групи "Русал" (контролюється російським підсанкіцйним олігархом Олегом Дерипаскою), є частиною міжнародного ланцюга постачання алюмінію виробникам зброї в Росії.

1 липня Мартін повідомив, що країна почала розслідування постачань алюмінію до Росії. Зеленський тоді заявив, що Україна сподівається на позитивний для неї результат.