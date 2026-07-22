МВФ: Україна може розпочати процес поступового перегляду тарифів після дготовки механізмів соцзахисту

У меморандумі зазначено, що перегляд тарифів можливий лише після підготовки механізмів соціального захисту населення.

Україна може розпочати процес поступового перегляду тарифів на газ та електроенергію для населення після розробки ефективних механізмів соціального захисту.

Про це йдеться в оновленому меморандумі МВФ за результатами перегляду програми співпраці з Україною.

У документі зазначається, що чинні тарифи для домогосподарств залишаються значно нижчими за ринковий рівень – близько 55% від вартості аналогічних контрактів на постачання. Через це, за оцінкою МВФ, виникають суттєві фіскальні ризики, а енергетичний сектор дедалі більше залежить від державної підтримки, грантів і пільгового фінансування.

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Як приклад у меморандумі наводять ситуацію з НАК "Нафтогаз України", яка була змушена залучити додаткове кредитування для фінансування ремонтів та імпорту газу. Внаслідок цього борг компанії у 2025 році зріс на 63% порівняно з попереднім роком.

У МВФ наголошують, що після створення механізмів підтримки вразливих категорій населення можна буде розпочати поступове коригування тарифів, щоб забезпечити фінансову стійкість енергетичного сектору та його відновлення.

У довгостроковій перспективі фонд також вважає необхідною повну лібералізацію цін для залучення інвестицій після завершення війни.

Водночас український уряд у меморандумі зазначає, що будь-які зміни тарифної політики мають відбуватися лише після оцінки та можливого реформування системи соціального захисту. Також Кабмін розраховує на подальшу міжнародну фінансову підтримку для відновлення енергетичної інфраструктури.

Документ передбачає поетапний план роботи:

до липня 2026 року Міненергетики має підготувати проєкт дорожньої карти лібералізації ринків газу та електроенергії;

Міненергетики має підготувати проєкт дорожньої карти лібералізації ринків газу та електроенергії; до грудня 2026 року уряд повинен затвердити цей документ;

уряд повинен затвердити цей документ; до лютого 2027 року Кабінет Міністрів спільно з МВФ оцінить бюджетні та соціальні наслідки можливого коригування тарифів і підготує механізми адресної підтримки населення.

У меморандумі підкреслюється, що будь-які рішення щодо тарифів мають забезпечувати захист вразливих домогосподарств, збереження платіжної дисципліни та фінансову стійкість енергетичної галузі.