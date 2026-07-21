У семи областях є знеструмлення через обстріли та негоду

Українців просять перенести користування потужними електроприладами на денний час – з 10:00 до 15:00.

Сьогодні, 21 липня, у семи областях України є знеструмлення через обстріли та негоду.

Як розповіли в Укренерго, ворог продовжує атакувати об’єкти української енергосистеми. Внаслідок російських дронових та артилерійських обстрілів станом на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

Через грози та пориви вітру на ранок повністю або частково були знеструмлені 4 населені пункти у двох областях – Полтавській і Миколаївській. Бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередачі.

Реклама

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 21 липня, станом на 09:30, воно було на тому ж рівні, що й вчора.

Вчора, 20 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,3% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 17 липня. Причина – традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня.

«Враховуючи погодні умови, користування потужними електроприладами доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 15:00. Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально», – просять в Укренерго.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись.Тому необхідно стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.