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У семи областях є знеструмлення через обстріли та негоду

Українців просять перенести користування потужними електроприладами на денний час – з 10:00 до 15:00.

У семи областях є знеструмлення через обстріли та негоду
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 21 липня, у семи областях України є знеструмлення через обстріли та негоду. 

Як розповіли в Укренерго, ворог продовжує атакувати об’єкти української енергосистеми. Внаслідок російських дронових та артилерійських обстрілів станом на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів. 

Через грози та пориви вітру на ранок повністю або частково були знеструмлені 4 населені пункти у двох областях – Полтавській і Миколаївській. Бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередачі.

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Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 21 липня, станом на 09:30, воно було на тому ж рівні, що й вчора. 

Вчора, 20 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,3% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 17 липня. Причина – традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня. 

«Враховуючи погодні умови, користування потужними електроприладами доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 15:00. Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально», – просять в Укренерго. 

Ситуація в енергосистемі може змінюватись.Тому необхідно стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.

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