Україна очікує на надходження ще 882 генераторів, 165 трансформаторів та 157 одиниць іншого обладнання.

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Від початку 2026 року Україна отримала 4466 одиниць енергетичного обладнання в межах міжнародної гуманітарної допомоги. Серед поставок – генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки, котли та інше обладнання.

Про це повідомили в Міненергетики України.

За інформацією відомства, допомогу надали міжнародні партнери, зокрема країни Європейського Союзу, а також Австрія, Азербайджан, Бельгія, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Словаччина, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція, Японія, Чехія, Польща, Кіпр, Китай, а також організації UNICEF/WASH, PFRU та компанія Volvo.

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Найближчим часом Україна очікує на надходження ще 882 генераторів, 165 трансформаторів та 157 одиниць іншого енергетичного обладнання, серед яких котли, блочно-модульні котельні та когенераційні установки.

Зі складів енергетичного хабу від початку року до регіонів уже відправлено 490 гуманітарних вантажів загальною вагою понад 4,4 тисячі тонн.

До областей передали 2527 генераторів, 97 трансформаторів і 162 одиниці блочно-модульних котелень, когенераційних установок та котлів.

У Міненерго також зазначили, що з березня 2022 року за координації міністерства до України надійшло 2505 гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням загальною вагою 32 тисячі тонн. Із них понад 28,3 тисячі тонн уже розподілено між регіонами.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення енергетичну гуманітарну допомогу Україні надали 39 країн.