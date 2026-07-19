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Росія дедалі більше втрачає контроль над власними ресурсами, – СЗРУ

Таджицькі аграрії можуть почати вирощувати олійні культури на російських землях.

Росія дедалі більше втрачає контроль над власними ресурсами, – СЗРУ
Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Таджицькі аграрії можуть почати вирощувати олійні культури на території Росії. Наразі між сторонами вже тривають переговори щодо реалізації такого проєкту.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

За інформацією розвідки, міністр промисловості та нових технологій Таджикистану Шералі Кабір заявив, що ініціатива покликана забезпечити роботою таджицькі переробні підприємства та збільшити виробництво рослинної олії. Основною причиною такого рішення є нестача власних посівних площ у Таджикистані при наявності достатніх потужностей для переробки сировини.

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У СЗРУ зазначають, що ще кілька років тому Таджикистан щороку імпортував із Росії до 300 тисяч тонн олійних культур. Проте через подорожчання логістики така схема стала економічно невигідною. Тепер таджицька сторона пропонує інший формат співпраці: місцеві фермери оброблятимуть російські землі, вирощуватимуть урожай, а зібрану продукцію транспортуватимуть до Таджикистану для подальшої переробки.

У Службі зовнішньої розвідки наголосили, що така ситуація є свідченням ослаблення економічних позицій Росії та наслідком її міжнародної ізоляції.

"Ця ситуація яскраво ілюструє наслідки самогубної зовнішньої політики Росії, яка довела країну до міжнародної ізоляції і перетворила на сировинний придаток для сусідів", – зазначили у розвідці.

За даними СЗРУ, Пекін призупинив переговори щодо будівництва газогону "Сила Сибіру-2", водночас китайські компанії активно видобувають корисні копалини на території РФ та використовують сибірські ліси як сировинну базу для власної деревообробної промисловості.

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