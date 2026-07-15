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Reuters: Російський НПЗ "Газпром нафтохім Салават" зупинив роботу післа атаки українських дронів

"Газпром нафтохім Салават" є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних підприємств Росії.

Reuters: Російський НПЗ "Газпром нафтохім Салават" зупинив роботу післа атаки українських дронів
Задимлення на НПЗ у Башкортостані
Фото: скріншот

Російський нафтопереробний комплекс "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані повністю припинив виробництво після атаки українських безпілотників 14 липня. 

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

За інформацією агентства, під час атаки були уражені обидві установки первинної переробки сирої нафти, які зазнали значних пошкоджень та були аварійно зупинені.

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Йдеться про установку первинної переробки CDU-6 потужністю 17,1 тис. тонн нафти на добу, а також установку CDU-4, яка здатна переробляти 11,4 тис. тонн нафти та газового конденсату на добу.

Також пошкоджено кілька установок вторинної переробки сировини та інше критично важливе обладнання підприємства.

За словами співрозмовників Reuters, ремонт пошкоджених виробничих потужностей може тривати від кількох тижнів до кількох місяців, що фактично означає повну зупинку роботи комплексу на невизначений термін.

"Газпром нафтохім Салават" є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних підприємств Росії. Комплекс виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне пальне, зріджений газ, аміак, поліетилен, полістирол та іншу продукцію хімічної промисловості.

За даними галузевих експертів, у 2024 році підприємство переробило 7,2 млн тонн сировини, що становить близько 2,7% загального обсягу нафтопереробки Росії.

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