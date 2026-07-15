Очікується, що розширення LNG-терміналу завершиться на початку 2027 року.

Хорватія планує збільшити потужності свого єдиного терміналу зі скрапленого природного газу, що може відкрити додаткові можливості для постачання газу до України.

Про це в інтерв’ю Bloomberg повідомив виконавчий директор державної компанії LNG Croatia Іван Фугас.

За його словами, компанія має намір провести аукціон на розподіл додаткових потужностей у першому кварталі 2027 року. Нові контракти діятимуть до 2040 року.

Реклама

"Розширення нашого терміналу може найкраще служити Україні", – зазначив Фугас.

Йдеться про LNG-термінал, розташований на острові Крк в Адріатичному морі. Його комерційну потужність планують збільшити на 1 млрд кубометрів на рік – із 3,5 млрд до 4,5 млрд кубометрів. Очікується, що розширення завершиться на початку 2027 року.

У Bloomberg зазначають, що країни Східної Європи активно шукають додаткові джерела імпорту скрапленого природного газу, щоб диверсифікувати поставки, знизити залежність від окремих постачальників і зміцнити енергетичну безпеку.

Для України це питання залишається особливо актуальним, адже в зимовий період попит на газ суттєво зростає, а російські атаки на енергетичну інфраструктуру та газовидобувні об'єкти впливають на внутрішній видобуток.

За словами Івана Фугаса, тарифи LNG Croatia залишаються одними з найнижчих у Європі, якщо враховувати сукупну вартість використання терміналу та газотранспортної інфраструктури.

Він також не виключив подальшого збільшення потужностей терміналу у разі повного бронювання нових обсягів під час аукціону, однак остаточне рішення має ухвалити уряд Хорватії.

Наразі чинні клієнти LNG Croatia, серед яких хорватські та угорські енергетичні компанії, вже забронювали потужності терміналу до 2036 року.

Очікується, що близько двох третин газу, який надходитиме через хорватський LNG-термінал, постачатиметься зі США, ще приблизно 11% – із Тринідаду і Тобаго, а близько 9% – з Алжиру.