США повернули компаніям 81 мільярд доларів митних тарифів, визнаних судом незаконними

Згідно з оприлюдненим у США бюджетним звітом, на повернення виплачених компаніями-імпортерами митних тарифів Дональда Трампа, які були визнані Верховним судом незаконними, цього року було витрачено 81 мільярд доларів.

Як пише The Guardian, більша частина цих коштів були списані з кошторису у травні та червні, хоча рішення щодо того, що президент не мав права запроваджувати підвищені ставки мит, з'явилося ще у лютому.

Дефіцит федерального бюджету, який Трамп обіцяв суттєво знизити завдяки тарифам, знову почав зростати. За 9 місяців фіскального року він додав 2% і досягнув позначки в 1 трильйон 367 мільярдів доларів.

За звітний період Сполучені Штати витратили близько трильйона на обслуговування свого державного борту - стільки пішло на виплату відсотків. Видатки зросли також за рахунок військових витрат - вони збільшились на 5% через війну на Близькому Сході проти Ірану.