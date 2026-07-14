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Трамп готовий підтримати санкційний пакет Грема-Блументаля проти Росії

Раптова смерть автора законопроєкту могла ще більше переконати президента.

Трамп готовий підтримати санкційний пакет Грема-Блументаля проти Росії
Сенат США

Агенція CNN стверджує, що президент США Дональд Трамп висловив згоду з посиленням санкцій проти Росії у межах так званого "пакету Грема-Блументаля", який тривалий час не мав руху у Конгресі через сподівання Білого дому на переговори з Кремлем.

Законопроєкт про суттєве обмеження економічних можливостей РФ створювався за двопартійної підтримки групи сенаторів, серед яких ключову роль грав Ліндсі Грем. Республіканець раптово помер 12 липня після візиту до України.

Смерть одного з авторів документа, ймовірно, сприятиме його ухваленню та погодженню Трампом, адже законопроєкт набуває значення останньої і найважливішої роботи Грема і його спадщини. Лідер більшості у верхній палаті Конгресу Джон Тун вже заявив про те, що санкційний пакет може бути невдовзі остаточно проголосований.

Згідно з ним, Дональд Трамп отримає право запроваджувати високі митні тарифи для країн, які фінансують війну Росії проти України шляхом купівлі газу, нафти та урану з Росії. 

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