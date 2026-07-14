Росіяни атакували Харківщину безпілотниками: є постраждалі (оновлено)

Близько опівночі 13 липня росіяни атакували Харківщину безпілотниками. Відомо про 6 постраждалих, серед них - дитина.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок ворожого обстрілу БпЛА с. Солоницівка постраждала 11-річна дитина", - йдеться в повідомленні.
Медики діагностували в дитини гостру реакцію на стрес.
За оновленими даними станом на 00:28 14 липня, кількість постраждалих в с. Солоницівка зросла до 6.
За попередньою інформацією, троє людей зазнали гострої реакції на стрес.
Всім надається медична допомога.
Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
- Унаслідок обстрілів росіянами Харківщини за минулу добу постраждали 8 людей, серед них діти. Ворог атакував 17 населених пунктів області.