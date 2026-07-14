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Росіяни атакували Харківщину безпілотниками: є постраждалі (оновлено)

Троє людей зазнали гострої реакції на стрес.

Росіяни атакували Харківщину безпілотниками: є постраждалі (оновлено)
Ілюстративне фото

Близько опівночі 13 липня росіяни атакували Харківщину безпілотниками. Відомо про 6 постраждалих, серед них - дитина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок ворожого обстрілу БпЛА с. Солоницівка постраждала 11-річна дитина", - йдеться в повідомленні.

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Медики діагностували в дитини гостру реакцію на стрес. 

За оновленими даними станом на 00:28 14 липня, кількість постраждалих в с. Солоницівка зросла до 6. 

За попередньою інформацією, троє людей зазнали гострої реакції на стрес. 

Всім надається медична допомога.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

  • Унаслідок обстрілів росіянами Харківщини за минулу добу постраждали 8 людей, серед них діти. Ворог атакував 17 населених пунктів області.
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