Росіяни атакували Харківщину безпілотниками: є постраждалі (оновлено)

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Близько опівночі 13 липня росіяни атакували Харківщину безпілотниками. Відомо про 6 постраждалих, серед них - дитина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок ворожого обстрілу БпЛА с. Солоницівка постраждала 11-річна дитина", - йдеться в повідомленні.

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Медики діагностували в дитини гостру реакцію на стрес.

За оновленими даними станом на 00:28 14 липня, кількість постраждалих в с. Солоницівка зросла до 6.

За попередньою інформацією, троє людей зазнали гострої реакції на стрес.

Всім надається медична допомога.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.