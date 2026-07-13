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Унаслідок обстрілів росіянами Харківщини постраждали 8 людей, серед них діти

Ворог атакував 17 населених пунтків області.

Унаслідок обстрілів росіянами Харківщини постраждали 8 людей, серед них діти
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів постраждали 8 людей, серед них – троє дітей. 

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У селі Березівка Пісочинської громади зазнали поранень хлопчики 11 і 12 років та 12-річна дівчинка, отримали гостру реакцію на стрес жінки 63, 22 і 50 років; у селі Підсереднє Великобурлуцької громади зазнав поранень 56-річний чоловік; у селі Волохів Яр Балаклійської громади постраждала 29-річна жінка. 

Також медики надали допомогу 49-річному чоловіку, який 11 липня зазнав поранень внаслідок обстрілу в села Українське Вовчанської громади, та 53-річному чоловіку, який 18 червня постраждав від обстрілу в села Івашки Золочівської громади. 

Ворог застосовував по області дві ракети, РСЗВ та безпілотники різного типу.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: складське приміщення, господарчу споруду, приватні будинки, медичний заклад, майстерню, ангар.

Також пошкоджено автомобіль, залізничну інфраструктуру і дитячий садок.

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