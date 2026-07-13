​Тринадцять мешканців Запорізької області поранені вчорашніми атаками

Упродовж минулої доби російські війська завдавали авіаційних, артилерійських ударів, били із РСЗВ та дронами по Запорізькій області. Поранені 13 людей, зокрема дитина. Загалом упродовж доби окупанти завдали 932 удари по 51 населеному пункту.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, близько опівночі ворог атакував обласний центр, там поранені шестеро людей, зокрема 15-річний хлопець. У місті одинадцять багатоквартирних будинків зазнали руйнувань, ще один один - сильних. У будівлях пошкоджені балкони та вікна. За даними ДСНС, росіяни атакували БпЛА.

Фото: Запорізька ОВА Наслідки російської атаки на Запоріжжя

Реклама

Війська РФ здійснили 23 авіаційні удари по Комишувасі, Магдалинівці, Таврійському, Юрківці, Богатирівці, Благодатному, Рибальському, Новому Полю, Малій Токмачці, Червоному Яру, Бабашах, Широкому, Данилівці, Тимошівці, Копанях, Долинці, Свободі та Новопавлівці.

659 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Балабине, Малокатеринівку, Калинівку, Річне, Новояковлівку, Біленьке, Канівське, Розумівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Оленокостянтинівку, Добропілля та Солодке.

Зафіксовано 9 обстрілів із РСЗВ по Новояковлівці, Залізничному, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі та Воздвижівці.

241 артилерійський удар прийшовся по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому, Оленокостянтинівці та Добропіллю.

Надійшло 42 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.