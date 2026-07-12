Росіяни атакували дроном цивільне авто в Херсоні: постраждали двоє людей

Російські військові сьогодні ввечері атакували з безпілотника автівку в Центральному районі Херсона, внаслідок чого зазнали поранень двоє людей.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Російські окупанти продовжують тероризувати з безпілотників цивільний транспорт у Херсоні. Ввечері ворог атакував з безпілотника автівку у Центральному районі міста", - написав він у Telegram.
Прокудін зазначив, що внаслідок удару постраждали 51-річний чоловік та 31-річна жінка. Наразі вони перебувають у лікарні та отримують необхідну допомогу.