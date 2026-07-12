СБУ може очолити чинний перший заступник голови відомства Поклад, - джерела

Зараз спецслужбу в статусі тимчасового виконувача обов’язків очолює Євгеній Хмара.

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Перший заступник голови Служби безпеки Олександр Поклад може бути призначений головою відомства. Про це LB.ua розповіли три джерела, наближені до Офісу президента.

Зараз СБУ у статусі тимчасового виконувача обов’язків очолює Євгеній Хмара. Президент Володимир Зеленський призначив його після звільнення тогочасного голови СБУ Василя Малюка.

Тоді ж першим заступником голови СБУ був призначений Олександр Поклад, який до того часу обіймав посаду заступника голови СБУ.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський заявив про зміну політичної стратегії держави, а також анонсував кадрові перестановки в уряді та правоохоронних органах.