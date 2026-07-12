Сьогодні внаслідок обстрілів РФ у Херсоні постраждали ще три людини

Близько 10:50 росіяни вдарили з безпілотники по Центральному району Херсона, повідомили у Херсонській ОВА.
Унаслідок влучання дрона постраждала 70-річна жінка. У неї діагностували мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, а також осколкові поранення голови, грудної клітини та живота.
Орієнтовно о 14:30 росіяни знову атакували район з дрону. Через влучання дрона постраждав 61-річний чоловік. У нього – мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, а також осколкові поранення руки.
Бригада “швидкої” доставила потерпілого до лікарні у тяжкому стані. Медики борються за його життя.
Також меддопомога знадобилась 60-річній жінці, яка близько 16:30 потрапила під удар російського БпЛА у Корабельному районі Херсона.
Вона отримала мінно-вибухову травму та осколкові поранення обличчя і руки. Наразі потерпіла — під наглядом медиків.
Також до лікарів звернулися чоловік та жінка, які постраждали під час вчорашніх атак окупантів на місто.
- Російський безпілотник атакував сьогодні раніше у Херсоні зупинку громадського транспорту, постраждали четверо цивільних. Перед цим була атака на маршрутку, під час якої постраждали дві людини.