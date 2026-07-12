Сьогодні внаслідок обстрілів РФ у Херсоні постраждали ще три людини

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Близько 10:50 росіяни вдарили з безпілотники по Центральному району Херсона, повідомили у Херсонській ОВА.

Унаслідок влучання дрона постраждала 70-річна жінка. У неї діагностували мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, а також осколкові поранення голови, грудної клітини та живота.

Орієнтовно о 14:30 росіяни знову атакували район з дрону. Через влучання дрона постраждав 61-річний чоловік. У нього – мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, а також осколкові поранення руки.

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Бригада “швидкої” доставила потерпілого до лікарні у тяжкому стані. Медики борються за його життя.

Також меддопомога знадобилась 60-річній жінці, яка близько 16:30 потрапила під удар російського БпЛА у Корабельному районі Херсона.

Вона отримала мінно-вибухову травму та осколкові поранення обличчя і руки. Наразі потерпіла — під наглядом медиків.

Також до лікарів звернулися чоловік та жінка, які постраждали під час вчорашніх атак окупантів на місто.