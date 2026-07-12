Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
ГоловнаСуспільствоПодії

Укроборонпром: Керівників двох держпідприємств звільнили за порушення правил зберігання боєприпасів

Крім звільнення, вони також нестимуть кримінальну відповідальність

Укроборонпром: Керівників двох держпідприємств звільнили за порушення правил зберігання боєприпасів
Ілюстративне фото
Фото: uainfo.org

Керівників двох державних підприємств звільнено з посад за порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів.

Про це повідомляє АТ "Українська оборонна промисловість".

"За результатами попереднього розслідування керівників двох державних підприємств, щодо яких встановлено порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів, звільнено із займаних посад. Також звільнено інших посадових осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що всі винні, крім звільнення також нестимуть кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

"АТ УОП повністю співпрацює зі Службою безпеки та іншими органами досудового розслідування, надаючи всю необхідну інформацію та документи", - наголошується в повідомленні.

Водночас на всіх підприємствах Укроборонпрому триває комплексна перевірка дотримання вимог щодо зберігання та безпеки під час роботи із засобами ураження.

  • Унаслідок масованої російської атаки 6 липня у Вишневому пошкоджень зазнали понад дві сотні об’єктів, з них більш ніж 100 – житлові будинки. Із небезпечної зони евакуювали близько 500 жителів. Тяжкі наслідки також  зумовила вторинна детонація.
  • У ЗСУ заявили, що об'єкт у Вишневому, де сталася детонація після російської атаки, не належить до їхньої сфери управління.
  • 11 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що вже відомі конкретні посадові особи Укроборонпрому, які допустили розміщення складів зі зброєю у Вишневому. Він сказав, що вони діяли всупереч закону, всупереч рішенню Ставки та посадовим інструкціям.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies