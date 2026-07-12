Укроборонпром: Керівників двох держпідприємств звільнили за порушення правил зберігання боєприпасів

Крім звільнення, вони також нестимуть кримінальну відповідальність

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Керівників двох державних підприємств звільнено з посад за порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів.

Про це повідомляє АТ "Українська оборонна промисловість".

"За результатами попереднього розслідування керівників двох державних підприємств, щодо яких встановлено порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів, звільнено із займаних посад. Також звільнено інших посадових осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі винні, крім звільнення також нестимуть кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

"АТ УОП повністю співпрацює зі Службою безпеки та іншими органами досудового розслідування, надаючи всю необхідну інформацію та документи", - наголошується в повідомленні.

Водночас на всіх підприємствах Укроборонпрому триває комплексна перевірка дотримання вимог щодо зберігання та безпеки під час роботи із засобами ураження.