Україна уклала угоду з Rheinmetall на постачання далекобійних артилерійських боєприпасів

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Виробнича лінія на заводі боєприпасів Rheinmetall в Унтерлюссі, Німеччина, 27 серпня 2025 року.

Україна уклала контракт з Rheinmetall на постачання далекобійних артилерійських боєприпасів. Замовлення включає 155-мм артилерійські снаряди та порохові заряди.

Про це йдеться на сайті компанії.

Вартість контракту становить мільйони євро. Виробництво вже розпочато, а виконання контракту очікується у першому кварталі 2027 року.

"Боєприпаси виробляються на заводі Rheinmetall Expal Munitions в Іспанії. Снаряди ER02A1 B/B та порохові заряди M203 вже використовуються різними країнами НАТО. Вони можуть бути випущені з широкого спектру 155-мм систем зброї та забезпечують велику дальність стрільби та високу ефективність", - зазначили в компанії.

Rheinmetall є одним з провідних світових виробників боєприпасів великого калібру.