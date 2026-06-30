Україна уклала угоду з Rheinmetall на постачання далекобійних артилерійських боєприпасів

Україна уклала контракт з Rheinmetall на постачання далекобійних артилерійських боєприпасів. Замовлення включає 155-мм артилерійські снаряди та порохові заряди.
Про це йдеться на сайті компанії.
Вартість контракту становить мільйони євро. Виробництво вже розпочато, а виконання контракту очікується у першому кварталі 2027 року.
"Боєприпаси виробляються на заводі Rheinmetall Expal Munitions в Іспанії. Снаряди ER02A1 B/B та порохові заряди M203 вже використовуються різними країнами НАТО. Вони можуть бути випущені з широкого спектру 155-мм систем зброї та забезпечують велику дальність стрільби та високу ефективність", - зазначили в компанії.
Rheinmetall є одним з провідних світових виробників боєприпасів великого калібру.
- Україна підписала угоду зі Швецією про постачання сучасних винищувачів Gripen. Йдеться про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів.