У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна уклала угоду з Rheinmetall на постачання далекобійних артилерійських боєприпасів

Вартість контракту становить мільйони євро.

Україна уклала угоду з Rheinmetall на постачання далекобійних артилерійських боєприпасів
Виробнича лінія на заводі боєприпасів Rheinmetall в Унтерлюссі, Німеччина, 27 серпня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Україна уклала контракт з Rheinmetall на постачання далекобійних артилерійських боєприпасів. Замовлення включає 155-мм артилерійські снаряди та порохові заряди.

Про це йдеться на сайті компанії.

 Вартість контракту становить мільйони євро. Виробництво вже розпочато, а виконання контракту очікується у першому кварталі 2027 року.

"Боєприпаси виробляються на заводі Rheinmetall Expal Munitions в Іспанії. Снаряди ER02A1 B/B та порохові заряди M203 вже використовуються різними країнами НАТО. Вони можуть бути випущені з широкого спектру 155-мм систем зброї та забезпечують велику дальність стрільби та високу ефективність", - зазначили в компанії.

Rheinmetall є одним з провідних світових виробників боєприпасів великого калібру. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies