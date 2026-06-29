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Завтра в усіх регіонах України діятимуть відключення електроенергії

Повернення до відключень світла зумовлене зростанням рівня енергоспоживання через спекотну погоду.

Завтра в усіх регіонах України діятимуть відключення електроенергії
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Через складну ситуацію в енергосистемі, завтра, 30 червня, в усіх регіонах України діятимуть відключення електроенергії.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Заходи обмеження споживання застосовуватимуть:

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З 17:00 – 22:00 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

З 17:00 – 22:00 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1 черги).

Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.

В "Укренерго" наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго).

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