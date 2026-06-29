Завтра в усіх регіонах України діятимуть відключення електроенергії

Через складну ситуацію в енергосистемі, завтра, 30 червня, в усіх регіонах України діятимуть відключення електроенергії.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Заходи обмеження споживання застосовуватимуть:
З 17:00 – 22:00 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
З 17:00 – 22:00 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1 черги).
Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.
В "Укренерго" наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго).