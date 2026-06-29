Станом на ранок 29 червня у шести областях України є відключення світла через обстріли. Найскладнішою є ситуація на Сумщині. Енергетики вже працюють над відновленням.

Про це повідомили в Укренерго.

Росіяни продовжують атакувати об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури. Внаслідок російських дронових ударів на ранок найскладнішою є ситуація на Сумщині, там найбільша кількість нових знеструмлених споживачів.

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Також є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській і Полтавській областях. Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже проходять аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Споживання електроенергії зростає. Сьогодні, 29 червня, станом на 09:30, воно було на 7,4%, вищим, ніж у цей же час у п’ятницю. Причина змін –спека на всій території України, через що люди масово користуються кондиціонерами.

Вчора, 28 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 7,4% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 21 червня. Причиною є значне підвищення температури повітря в усіх регіонах України.

Українців просять перенести активне енергоспоживання сьогодні на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Також радять обмежити користування потужними електроприладами та максимально ощадливо споживати електроенергію у вечірні години – з 16:00 до 23:00, оскільки це – період найбільшого навантаження на енергосистему у період спеки.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.