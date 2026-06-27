ЄС і Україна запускають програми на €343 млн для розвитку оборонних технологій подвійного призначення

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Європейська комісія, Міністерство оборони України, а також уряди Франції та Фінляндії уклали угоди для розширення промислових спроможностей у сфері оборонної індустрії та технологій подвійного призначення.

Про це повідомило Міноборони.

Домовленості передбачають виділення €343 млн у вигляді гарантій ЄС і грантів змішаного фінансування.

Очікується, що нові фінансові інструменти дозволять залучити понад €700 млн інвестицій. Кошти спрямують у виробництво безпілотників та систем протидії дронам, наземних роботизованих комплексів, авіаційну галузь, передові навігаційні й комунікаційні технології, а також інші стратегічні напрями.

Фінансування відбуватиметься в межах другого компонента програми Ukraine Facility. Він включає Інвестиційну рамкову програму для України із загальним бюджетом €9,5 млрд (€7,8 млрд гарантій та €1,7 млрд грантів), створену для залучення державних і приватних інвестицій. Із осені 2025 року ця програма окремо зосереджена на технологіях подвійного призначення та стратегічних галузях.

У межах розширення виробництва польський державний Bank Gospodarstwa Krajowego і український виробник безпілотних систем Skyfall підписали меморандум про взаєморозуміння щодо фінансування інвестицій.