ЄС і Україна запускають програми на €343 млн для розвитку оборонних технологій подвійного призначення

Європейська комісія, Міністерство оборони України, а також уряди Франції та Фінляндії уклали угоди для розширення промислових спроможностей у сфері оборонної індустрії та технологій подвійного призначення.
Про це повідомило Міноборони.
Домовленості передбачають виділення €343 млн у вигляді гарантій ЄС і грантів змішаного фінансування.
Очікується, що нові фінансові інструменти дозволять залучити понад €700 млн інвестицій. Кошти спрямують у виробництво безпілотників та систем протидії дронам, наземних роботизованих комплексів, авіаційну галузь, передові навігаційні й комунікаційні технології, а також інші стратегічні напрями.
Фінансування відбуватиметься в межах другого компонента програми Ukraine Facility. Він включає Інвестиційну рамкову програму для України із загальним бюджетом €9,5 млрд (€7,8 млрд гарантій та €1,7 млрд грантів), створену для залучення державних і приватних інвестицій. Із осені 2025 року ця програма окремо зосереджена на технологіях подвійного призначення та стратегічних галузях.
У межах розширення виробництва польський державний Bank Gospodarstwa Krajowego і український виробник безпілотних систем Skyfall підписали меморандум про взаєморозуміння щодо фінансування інвестицій.
- Раніше також повідомлялося, що Єврокомісія та Міноборони започаткували співпрацю у сфері інвестування в інноваційні та проривні технології із запуском комплексної фінансової програми обсягом €161 млн.
- Уряд запровадив єдиний порядок та чіткі правила співпраці з міжнародними партнерами у сфері розвитку оборонних інновацій у межах ініціативи Brave International.
- Як заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, рішення охоплює вже оголошені та майбутні міжнародні проєкти, зокрема UNITE Brave NATO, Brave Norway, Brave France, Brave Germany та Brave Lithuania. Воно має забезпечити швидкий запуск спільних грантових конкурсів для розробників оборонних технологій.