Окупанти атакували з дрона Дніпровський район Херсона

Російські війська атакували дроном Дніпровський район Херсона. Є поранений цивільний.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 11:40 росіяни атакували з дрона Дніпровський район Херсона. Через ворожу атаку 28-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення руки", – ідеться у повідомленні.
Постраждалий лікуватиметься амбулаторно.
- Напередодні росіяни атакували з БпЛА Центральний район Херсона. Через влучання дрона мінно-вибухову травму дістав 61-річний чоловік
- Меддопомога знадобилась також 62-річній жінці, яка близько 09:10 потрапила під атаку російського дрона у Корабельному районі Херсона.