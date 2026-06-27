Окупанти атакували з дрона Дніпровський район Херсона

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Російські війська атакували дроном Дніпровський район Херсона. Є поранений цивільний.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 11:40 росіяни атакували з дрона Дніпровський район Херсона. Через ворожу атаку 28-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення руки", – ідеться у повідомленні.

Постраждалий лікуватиметься амбулаторно.